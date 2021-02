Mainz/Frankfurt

Winterwochenende: Rund 2700 Tonnen Streugut verteilt

Rund 2700 Tonnen Streugut hat der Winterdienst der Autobahn West am vergangenen Wochenende auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Teilen Hessens verteilt. 110 Fahrzeuge seien dafür im Einsatz gewesen, teilte die zuständige Autobahn GmbH am Freitag mit. „Damit liegt ein eher typisches Winterwochenende hinter und ein weitgehend schnee- und eisfreies Wochenende vor uns“, sagte Niederlassungsdirektor Ulrich Neuroth.