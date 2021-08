Mainz

Wintersemester wieder mit vielen Präsenz-Veranstaltungen

Im Wintersemester wird es an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Präsenz-Veranstaltungen geben als in den vergangenen drei Semestern. Das kündigten Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD), der Vorsitzende der Landeshochschulpräsidentenkonferenz, Kristian Bosselmann-Cyran, und der Mainzer Uni-Präsident, Georg Krausch, am Donnerstag in Mainz an.