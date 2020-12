Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 12:30 Uhr

Saarbrücken

Wintersemester an der Universität des Saarlands gestartet

Wohl mehr Studienanfänger, aber weniger internationale Studenten: An der Universität des Saarlandes hat am Montag das Wintersemester begonnen. Wie die Uni mitteilte, werden im Wintersemester voraussichtlich etwas mehr Menschen ihr Studium beginnen als noch 2019. Die Gesamtzahl der Studierenden werde voraussichtlich aber sinken. Das sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie weniger Studenten aus dem Ausland in Saarbrücken hätten einschreiben können, hieß es. Etwa 16 000 Studierende sind demnach zurzeit an der Universität immatrikuliert.