Winterliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Frostige Nächte und bewölkte Tage bringt das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag kann es bei wechselnder Bewölkung örtlich etwas Sonne geben, heißt es in einem aktuellen Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen liegen bei acht Grad. In der Nacht fallen sie im ganzen Land in den Minusbereich. Auch zum offiziellen Frühlingsanfang am Samstag bleiben die Temperaturen nach Angaben des DWD winterlich. Maximal sieben Grad am Tag und bis zu minus sechs Grad in der Nacht werden vorausgesagt. Am Sonntag sei zudem gelegentlich mit Regen, im Bergland mit Schnee zu rechnen.