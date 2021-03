Offenbach

Winterliches Wetter am Wochenende erwartet

Am Wochenende kehrt der Winter stellenweise nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland zurück. Ab Donnerstagmittag kann es bis in den Abend hinein zuerst noch regnerisch sein mit vereinzelten Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mit. Am Nachmittag und Abend könnte es zudem zeitweise schauerartig regnen. Die Höchsttemperatur liegen am Tag zwischen acht Grad in der Eifel und 15 Grad in der Vorderpfalz.