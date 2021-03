Offenbach

Winterlicher Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Wolken, Schauer und Schnee – in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet der Sonntag ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in seiner Prognose davon aus, dass vereinzelte Gewitter mit kräftigen Schauern in höheren Lagen beider Bundesländer aufziehen. Dabei seien gebietsweise Graupelschauer zu erwarten.