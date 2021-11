Frankenthal

Wingertszahn an Spitze des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland

Susanne Wingertszahn ist neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die 46-Jährige wurde am Samstag bei der Bezirkskonferenz in Frankenthal zur Nachfolgerin von Dietmar Muscheid gewählt, der aus Altersgründen nicht noch einmal angetreten war, wie der DGB mitteilte. Wingertszahn, die aus dem Saarland stammt und in Mainz wohnt, ist seit 2013 DGB-Bezirksgeschäftsführerin. Zur Stellvertreterin wurde Bettina Altesleben gewählt. Damit ist der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland der zweite Landesverband nach Nordrhein-Westfalen, der von zwei Frauen an der Spitze geführt wird.