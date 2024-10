Windiges und wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz

Regenschirm und Regenjacke könnten in den kommenden Tagen gute Begleiter sein. Doch am Freitag gibt es einen kleinen Lichtblick.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. In der kommenden Nacht werde es zunehmend windig und stürmisch, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Donnerstag könne es zeitweiligen Schauer und schauerartigen Regen geben. Die Temperaturen liegen demnach bei 13 bis 17 Grad.

Etwas freundlicher sind die Aussichten am Freitag: Anfangs bleibt das Wetter laut Vorhersage noch wechselnd bewölkt mit Schauern, ansonsten wird es heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Aufgrund der starken und anhaltenden Regenfälle gehen Experten in den kommenden Tagen von deutlich ansteigenden Wasserständen aus. So könnte an Mosel und Sauer die Meldehöhe in der Nacht auf Donnerstag oder am Donnerstagmorgen überschritten werden. Auch an der Nahe sei dies ab der Nacht möglich, so die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz.