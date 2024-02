Wetter

Mainz

Wind, Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter zum Start des Wochenendes wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Freitag maximal zehn Grad, drei Grad im Bergland. Es bleibt trocken. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf sieben bis vier Grad, im Bergland auf zwei Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen laut den Meteorologen dichte Wolken auf, es soll regnen.