Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 17:50 Uhr

Mainz

Willius-Senzer fordert Strategie für die Zeit nach November

Die rheinland-pfälzische Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Cornelia Willius-Senzer hat eine Strategie für den Umgang mit der Pandemie nach dem November gefordert. „Wir brauchen einen effektiveren Schutz für Menschen, die zu Risikogruppen zählen“, verlangte die FDP-Fraktionschefin am Freitag in Mainz in der Sondersitzung des Landtags zu den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. Und: „Wir brauchen ein valides Bild von Infektionsketten. Wie stecken sich Menschen tatsächlich an? Und wie ist das zu verhindern?“ Willius-Senzer mahnte: „Der Lockdown ist nicht lange durchhaltefähig.“