Plus Rheinland-Pfalz Wildtierpflegestation, Katzenhilfe, Buhl Agrar: Tierschutzpreis geht an drei rheinland-pfälzische Initiativen Vom ehrenamtlichen Aufpäppeln und Wiederauswildern bedürftiger Wildtiere über intensive Katzenhilfe bis zum tierschonenden beruflichen Umgang in der Nutztierhaltung: "Tierschutzengagement ist vielfältig und lebt vom tatkräftigen Einsatz jeder und jedes Einzelnen“, sagte Ministerin Katrin Eder bei der Verleihung des Tierschutzpreises. Die Preisträger kommen aus Koblenz und dem Kreis Aktenkirchen.

Sie kümmern sich um in Not geratene Tiere - mit Herzblut, mit viel Engagement. Dafür werden drei Initiativen aus Rheinland-Pfalz nun ausgezeichnet: Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat in Mainz den mit insgesamt 6000 Euro dotieren Tierschutzpreis vergeben. Je 2000 Euro erhalten Julia Bravetti, Leiterin der Wildtierpflegestation Koblenz, und die Katzenhilfe ...