Wildschweine verwüsten Sportplätze

Besonders aktiv gewesen sind die Schwarzkittel auf dem Rasenplatz des Sportvereins FC Lauretta 1933 in Frauenberg im Kreis Birkenfeld. Vereinschef Andreas Schwarz sagt: „Die Wildschweine haben letztes Jahr 70 Prozent von unserem Rasenplatz kaputtgemacht. Das ist mehr geworden.“ Einen 60 bis 70 Zentimeter hohen Elektrozaun um den Sportplatz habe das Schwarzwild an einer Stelle einfach plattgemacht.

Auch ohne die Corona-Krise wäre laut Schwarz in diesem Jahr in Frauenberg kein Fußball mehr möglich – erst müsse der Rasenplatz saniert werden. Zudem sei nun die Aufstellung eines 0,80 bis 1,40 Meter hohen neuen stabilen Metallzaunes geplant, mit 60 Zentimeter tief in der Erde verankerten Pfosten und verdichtetem Split dazwischen gegen ein Untergraben.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium in Mainz nennt auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion elf Sportvereine mit Maßnahmen gegen Wildschweinschäden wie etwa Einzäunungen mit jeweils vier- bis fünfstelligen Kosten. Ebenfalls zerstörerischen Besuch von Schwarzwild bekommen haben laut Ministerium die Galopprennbahn in Haßloch und der Golfclub Edelstein-Hunsrück in Kirschweiler. Sportvereine mit Wildschweinschäden können für ihre Einzäunung rund ein Drittel der Kosten als staatlichen Zuschuss beantragen.