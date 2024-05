Wildschwein auf Bundesstraße unterwegs

Anzeige

Gerolstein (dpa/lrs) – In Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) hat ein Wildschwein auf der Bundesstraße 410 für Aufruhr und Stau gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lief das Tier in der Nacht auf Dienstag die Straße entlang und ließ keine Autos vorbei. Autofahrer berichteten laut Polizei, dass das Tier jedes Mal den Fahrstreifen gewechselt habe, wenn sie an ihm vorbeifahren wollten.

Auch die Polizei selbst hatte zunächst keinen Erfolg: Der Vierbeiner reagierte Polizeiangaben zufolge weder auf Hupen noch auf Blaulicht und Lichthupe. Als die Beamten eintrafen, gab es bereits eine Autoschlange, die sich langsam in Richtung Büdesheim bewegte. Erst nach fast einer Stunde konnten die Polizisten das Tier mit Verstärkung durch einen weiteren Streifenwagen von der Straße auf ein nahegelegenes Wiesengelände leiten. Dort sei es in der Dunkelheit verschwunden.

