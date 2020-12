Wildbienen beobachten: BUND empfiehlt Ausgleich zu Corona

Archivierter Artikel vom 04.04.2020, 08:20 Uhr

An Löchern in Gehölzen lässt sich jetzt etwa die Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta), erkennbar an ihrem rostroten Leib mit hummelartigem Pelz, beim Belegen einer Niströhre beobachten. Nach der Eiablage wird die Röhre mit einer Art Mörtel verschlossen, den die Biene aus feuchter Erde mit ihrem Speichel anrührt. Zuvor hat sie Nektar und Pollen in der Röhre abgelegt, als erste Speise für die aus dem Ei schlüpfenden Bienenlarven. Ist alles verzehrt, spinnt die Larve einen Kokon, in dem sie sich verpuppt und im Sommer zur erwachsenen Biene entwickelt.

Aber erst nach dem Winter verlassen die Bienen das Nest, indem sie sich ein Schlupfloch durch den Lehmpropfen nagen. Dann beginnt die Zeit der Fortpflanzung und Nistaktivität, bei der Gehörnten Mauerbiene am stärksten von Anfang bis Mitte April.

Früh blühende Pflanzen wie zum Beispiel Weiden sind im Frühling wichtige Pollenquellen für Wildbienen. Im Projekt „Blühendes Rheinhessen“ entwickelt der BUND Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Winzern, Landwirten und Obstbauern Modellflächen mit wildbienenfreundlichen Maßnahmen. Dabei werden etwa dauerhafte Blühflächen oder Nisthügel für Wildbienen angelegt. Das Projekt wird aus Mitteln der Aktion Grün des Umweltministeriums gefördert.