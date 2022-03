Landau/Mainz

Wahrzeichen

Wiesenbewässerung in der Pfalz soll Unesco-Kulturerbe werden

Die Wiesenbewässerung an der Queich ist Teil eines internationalen Antrags für die Kulturerbeliste der Unesco. Österreich koordiniert den am Mittwoch eingereichten Antrag aus sieben Ländern mit dem Titel «Traditionelle Bewässerung in Europa: Wissen, Technik und Organisation», wie das in Rheinland-Pfalz zuständige Innenministerium in Mainz mitteilte. In Rheinland-Pfalz gibt es die Wiesenbewässerung noch zwischen Landau und Germersheim. Bei dem Antrag sei aus Deutschland nur noch Franken dabei.