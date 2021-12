Wiesbaden

Wiesbaden feiert ersten Sieg mit neuem Coach gegen Halle

Der SV Wehen Wiesbaden hat mit dem neuen Trainer Markus Kauczinski den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Die Hessen gewannen am Montag mit 2:1 (0:0) gegen den Halleschen FC. Zunächst hatte der Führungstreffer für die Gäste in der 53. Minute durch Michael Eberwein aber den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, weil die Hessen agiler und dominanter waren.