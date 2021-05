Saarbrücken/Völklingen

Wiederöffnung von Museen und Völklinger Hütte

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte öffnet an diesem Samstag wieder für Besucher: Dann können gleich drei Attraktionen erlebt werden, wie die Völklinger Hütte mitteilte. Zum einen die Fotografie-Ausstellung „1986. Zurück in die Gegenwart“ und zum zweiten das erste Zukunftslabor (Future Lab) in der früheren Erzhalle, in dem Tomaten und Lavendel wachsen. Außerdem sei die Ausstellung „Mon Trésor. Europas Schatz im Saarland“ noch bis zum 27. Juni zu sehen.