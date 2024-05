Wieder Verhandlungen über Löhne im privaten Busgewerbe

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Im Ringen um die Löhne im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz setzen die Arbeitgeber und Gewerkschaft Verdi ihre Verhandlungen an diesem Dienstag fort. Das Gespräch soll am Vormittag beginnen, weitere Details wurden nicht mitgeteilt. Verdi fordert in dem Tarifkonflikt 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3000 Euro für die Beschäftigten. Nach Angaben der Arbeitgeber sind ohne einen ÖPNV-Index nur Lohnkostensteigerungen von im Schnitt 2,5 Prozent drin.

Das Mobilitätsministerium hatte jüngst angekündigt, bis zum Sommer des laufenden Jahres Modelle für einen ÖPNV-Index zu präsentieren. Der Index soll unter anderem für einen flexibleren Ausgleich von Personalkosten durch Zuschüsse aus öffentlicher Hand sorgen. In dem Tarifstreit hatte es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Warnstreiks gegeben.