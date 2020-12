Bad Kreuznach

Wieder mehr Winzer in Rheinland-Pfalz setzen auf Eiswein

Mehr Winzer in Rheinland-Pfalz hoffen in diesem Winter wieder auf Eiswein: 77 Betriebe hätten eine Gesamtfläche von gut 66 Hektar für eine mögliche Eiswein-Lese angemeldet, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach. Im Vorjahr waren es nur 50 Betriebe mit 42 Hektar gewesen. Ein Grund für das Plus: Viele Winzer seien mit der Ernte zufrieden und daher bereit gewesen, im weitgehend trockenen Herbst einen Teil ihrer gesunden Trauben hängen zu lassen.