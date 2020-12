Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 01:50 Uhr

Wieder mehr Kinder in saarländischen Kitas

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wieder einen Schritt weiter in Richtung Normalität: Seit Montag sind die saarländischen Kindertagesstätten nach mehreren Wochen Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb gestartet. „Kinder haben ein Recht auf Bildung, der Kontakt mit Gleichaltrigen ist wichtig für ihre Entwicklung. Familie und Beruf müssen miteinander vereinbart werden können“, sagte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) zum Start am Montag. Der Rechtsanspruch auf Betreuung sei wieder in Kraft gesetzt.