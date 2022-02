Mainz

Wieder mehr Fans bei Sportveranstaltungen erlaubt

Die rheinland-pfälzische Landesregierung erlaubt wieder mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen. Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung soll ab dem 18. Februar gelten, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Damit orientiert sich die Landesregierung an einem Beschluss der Chefs der Staats- und Senatskanzleien.