Speyer/Mannheim

Wieder Hochwasser: Neuer Einsatz für Stechmückenjäger

Die bereits dritte Hochwasserwelle im Mai ruft erneut die Schnakenjäger am Rhein auf den Plan. „Auch am Pfingstwochenende wird der Hubschrauber in Baden und der Südpfalz fliegen, um die neu geschlüpften Auwald-Stechmücken zu reduzieren“, teilte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am Freitag mit. Die Verteilung des biologischen Wirkstoffs Bti aus der Luft für das Töten der Larven der Blutsauger „wird bis in die kommende Woche andauern“.