Mainz

Wieder Geldautomat gesprengt: Kein Geld erbeutet

Mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) einen Geldautomaten gesprengt. Geld konnten sie nicht erbeuten, „es blieb beim Versuch“, berichtete die Polizei in Mainz. Der Schaden an dem frei stehenden Bankgebäude sei „erheblich“. Die Täter konnten unerkannt entkommen.