Saarbrücken/Heusweiler

Wieder Fall von Hasenpest im Saarland

Im Saarland ist ein mit Hasenpest infizierter toter Hase gefunden worden. Er sei bei Heusweiler-Wahlschied entdeckt worden, teilte das Umweltministerium in Saarbrücken am Mittwoch mit. Bei der Tularämie handle es sich um eine Zoonose, also eine vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheit. Allerdings seien Infektionen beim Menschen selten und meist das Resultat eines Kontakts mit infizierten Feldhasen oder Wildkaninchen. Eine Infektion führt in der Regel zu grippeähnlichen Symptomen.