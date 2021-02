Mainz

Wieder Erstimpfungen in den Impfzentren – über 7000 Menschen

Die wegen Lieferschwierigkeiten um drei Wochen verschobenen Corona-Schutzimpfungen in den rheinland-pfälzischen Impfzentren sind am Mittwoch fortgesetzt worden. Mehr als 7000 Menschen sollten am Aschermittwoch ihre erste Spritze bekommen, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Schneider, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Ende März sollen fast zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer zumindest einmal geimpft sein.