Wie ist es bei Gartenschauen in der Vergangenheit gelaufen? Der Erfolg einer Bundesgartenschau misst sich zum einen in ihrem Potenzial für die städtische oder regionale Entwicklung, zum anderen im Besucherzustrom und dem Verhältnis von finanziellen Ausgaben und Einnahmen. Wie also ist es bei Gartenschauen in der jüngsten Vergangenheit gelaufen? Von Michael Stoll

Die Bundesgartenschau in Schwerin besuchten 2009 rund 1,9 Millionen Besucher. Das Gesamtbudget lag bei 74,5 Millionen Euro, davon gingen 43 Millionen als Investitionen in die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Ein Bilanzgewinn von über 3 Millionen Euro floss an die Stadt Schwerin zurück. Für die Buga in Koblenz 2011 lagen die geschätzten Gesamtkosten ...