Plus Krisenmodus Wie bleiben wir zuversichtlich? Künstler Jan Schröder über seinen Weg zurück ins Helle Komplex und krisenreich wie die Welt ist, lädt Weihnachten zum Innehalten ein – mit etwas anderen Gedanken zum Fest.

Krisenmodus. So lautet das Wort des Jahres, und wohl selten hat ein solch kurzer Begriff Zustand und Stimmungslage vieler Menschen in unserer Gesellschaft so umfassend ausdrückt: Die Pandemie ist nicht vergessen, der Klimawandel hält die Welt in Atem. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten explodieren Raketen. ...