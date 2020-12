Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 16:10 Uhr

Wie bei Hund und Katze: Menschen können Ohren richten

Saarbrücken (dpa/lrs) – Hunde, Katzen und einige Affenarten können ihre Ohren bewegen, um sie auf interessante Geräusche zu richten. Wissenschaftler aus dem Saarland haben nun herausgefunden, das auch der Mensch dazu in der Lage ist. Die Muskeln rund um das Ohr werden aktiv, sobald etwa neuartige oder auffällige Reize wahrgenommen werden, wie die Universität des Saarlandes am Montag mitteilte. Die Bewegung spiegelt dabei die Richtung wider, in die der Mensch seine Aufmerksamkeit beim Hören richtet.