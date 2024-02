Wider das Artensterben – rettet den Kiebitz!: Vogel des Jahres steht auf der Roten Liste

Keine 15 Gehminuten vom kleinen Bahnhof des Mainzer Stadtteils Laubenheim entfernt lässt sich der Kampf gegen das Artenschwinden im Kleinen verfolgen. Im Naturschutzgebiet Laubenheimer Ried unweit des Rheins wird versucht, das Überleben des Kiebitzes im Land zu sichern. Die Zahl der Vögel mit den charakteristischen hochstehenden Federn am Kopf ist in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. Nun wird in Rheinhessen und bei Speyer unter anderem auf Elektrozäune zurückgegriffen.

Sumpfland und zahlreiche Wassergräben: Im alten Weinort Laubenheim, einem Stadtteil von Mainz, gibt es eine besondere Naturoase, das Laubenheimer Ried. Hier entstehen besondere Schutzmaßnahmen für den Kiebitz. Foto: Helmut Fricke/dpa

Träger des Schutzprojekts, das im Rahmen der „Aktion Grün“ auch vom Mainzer Umweltministerium unterstützt wird, ist die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR). Es startete offiziell im November 2021 und läuft zunächst bis Ende 2024.

Projektleiter Gerardo Unger Lafourcade sagt: „Der Kiebitz ist vielen noch als Allerweltsvogel bekannt mit vielen Brutpaaren.“ Habe es davon einst viele in Rheinland-Pfalz gegeben, sei es in den 2000er-Jahren zu einem regelrechten Zusammenbruch der Population gekommen.

90 Prozent des Bestands verschwunden

Es ist so weit gekommen, dass sich der Kiebitz auf der Roten Liste der Brutvögel in Rheinland-Pfalz wiederfindet. Die Vogelart hat nach Lafourcades Worten einen so drastischen Rückgang erlebt wie keine andere. Europaweit, aber auch in Rheinland-Pfalz seien 90 Prozent des Bestands verschwunden – im Hunsrück, in der Eifel oder der Westpfalz gebe es keine Kiebitze mehr. Im vergangenen Jahr wurden ihm zufolge rund 140 Brutpaare in Rheinhessen und der Vorderpfalz gezählt sowie 105 flügge Jungvögel. Laut Lafourcade gilt der damit einhergehende rechnerische Reproduktionswert von etwa 0,8 flüggen Jungvögeln je Brutpaar als bestandserhaltend. Im Laubenheimer Ried bei Mainz gab es 2023 acht Brutpaare und am Ende mindestens sechs flügge gewordene Jungvögel.

Doch was ist das Problem des Vanellus vanellus, also des Kiebitz, der kürzlich erst zum Vogel des Jahres 2024 gekürt worden war? Die Tiere bevorzugen Areale mit flacher Vegetation, und sie lieben Feuchtigkeit, häufig brüten die etwa taubengroßen Tiere auf nassen Wiesen, an Mooren oder Ufern von Weihern oder Teichen. Mit der Trockenlegung vieler feuchter Wiesen und durch intensivierte Landwirtschaft sei der Bestand sehr stark zusammengeschrumpft, erklärt der Naturschutzbund (Nabu) in seinem Vogelporträt zum Kiebitz.

Mehr Schutz für den Vogel mit der charakteristischen Federhaube: Dies ver­spricht das Projekt nahe Mainz. Foto: Peter Zschunke/dpa

Auch der sinkende Grundwasserspiegel macht den Vögeln zu schaffen, sagt GNOR-Experte Lafourcade. Mangels feuchter Wiesen brüteten viele Kiebitze mittlerweile auf Äckern – auch in direkter Nachbarschaft zum Naturschutzgebiet Laubenheimer Ried. Dort wird laut GNOR mit den Landwirten kooperiert: Wird auf einem Feld üblicherweise in der typischen Brutzeit von Mitte März bis Mitte April ein Kiebitz-Nest entdeckt, werden dort Bambusstangen in den Boden gesteckt, damit der Landwirt das Areal nur drumherum bearbeitet.

Habitatverlust und tierische Jäger sorgen für Rückgang

In der Roten Liste der Brutvögel in Rheinland-Pfalz heißt es auch, dass Kiebitze aus Mangel an natürlichen Lebensräumen in Gemüse-Anbauflächen gelockt würden, weil sich dort offener Boden finde und Flächen teils auch beregnet würden. Doch die intensive Bewirtschaftung ermögliche keinen Bruterfolg, fast 100 Prozent der dortigen Bruten gehen verloren.

Zu dem Habitatverlust kommt, dass der Nachwuchs der Bodenbrüter häufig tierischen Jägern wie Füchsen oder Waschbären, aber auch Greifvögeln zum Opfer fällt. Seit in den 90er-Jahren hierzulande die Tollwut ausgerottet worden sei, seien die Fuchsbestände gewachsen, erklärt Lafourcade – mit entsprechenden Folgen auch für den Kiebitz.

Frei laufende Hunde seien zu bestimmten Zeiten im Jahr ebenfalls ein Problem. Mittlerweile sei man in einer Situation, dass der Kiebitz verschwinde, wenn nichts für ihn getan werde. Es gehe zunächst mal darum, den Bestand wenigstens zu stabilisieren.

Zumindest vor Füchsen soll der Kiebitz-Nachwuchs im Laubenheimer und Bodenheimer Ried, an der Selz und bei Harthausen nahe Speyer durch Nestschutzkörbe sowie elektrische Zäune geschützt werden. Bei Mainz-Laubenheim stellen ehrenamtliche Helfer in diesen Tagen solche rund 120 Zentimeter hohen Zäune rund um den Ostweiher auf – einst als Ausgleichsmaßnahme für einen Polder in der Nähe geschaffen –, kurz bevor die Kiebitze voraussichtlich Ende Februar bis Anfang März aus ihren Winterquartieren zurückkommen und etwa Mitte März ihre Eier ablegen.

Zukunftsfähige Habitate sollen eingerichtet werden

Auch andere Bodenbrüter wie der Regenpfeifer oder andere in dem Naturschutzgebiet vorkommende Vögel profitieren von dem Schutzprojekt. Und die GNOR hat schon Pläne über den derzeitigen Projektzeitraum hinaus. Ab dem kommenden Jahr soll es in Kooperation mit Gleichgesinnten in den Nachbarländern Hessen und Baden-Württemberg verstärkt auch darum gehen, zukunftsfähige Habitate für den Kiebitz einzurichten.

Dafür müsse zunächst geschaut werden, welche Gebiete sich eigneten, wo möglicherweise auch eine Bewässerung sinnvoll sei, sagt Lafourcade. „Wir müssen uns die ganze Oberrhein-Niederung anschauen“, sagt er – also grob von der Wetterau in Hessen bis nach Basel. Ganz so im Kleinen geschieht die Rettungsaktion für den Kiebitz also doch nicht.