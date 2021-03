Ludwigshafen/Mainz

Wichtiges Signal: BASF will ab 2050 klimaneutral sein

BASF will ab 2050 klimaneutral sein und plant dafür Milliardeninvestitionen. Bis 2025 seien Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro sowie bis 2030 von weiteren zwei Milliarden bis drei Milliarden Euro geplant, teilte der Chemiekonzern am Freitag in Ludwigshafen mit. „Der Klimawandel ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts“, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller der Mitteilung zufolge. BASF werde verstärkt auf den Einsatz erneuerbarer Energien setzen und die Entwicklung und den Einsatz neuer CO2-freier Verfahren für die Herstellung von Chemikalien beschleunigen.