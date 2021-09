Mainz

Wichtige Behelfsbrücke über die Ahr fertig

Die beiden Behelfsbrücken für Fahrzeuge und Fußgänger im Flutkatstrophengebiet an der Ahr bei Bad-Neuenahr sind fertig. Sie ersetzen von Mittwochnachmittag an die bei der Sturzflut Mitte Juli völlig zerstörte Ahrtorbrücke (Landstraße 84), wie Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch mitteilte. „Die Freigabe der Brücken über die Ahr zeigt, wir kommen gut voran. Die Erreichbarkeit innerhalb der stark betroffenen Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird durch die neuen Verkehrsverbindungen deutlich verbessert.“ Damit würden auch die Aufbauarbeiten leichter.