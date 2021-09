Mainz/Essen

Wetterumschwung in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Nach viel Sonne in den vergangenen Tagen sorgt ein Tief für wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Donnerstag ziehen im Laufe des Tages Schauer und teils starke Gewitter aus Südwesten heran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt aber warm: Die Höchsttemperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad, im Bergland auf 23 Grad.