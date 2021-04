Essen

Wetterlage in Rheinland-Pfalz und im Saarland beruhigt sich

Nachlassende Schauer und mildere Temperaturen: Nach winterlich nassen Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland beruhigt sich das Aprilwetter ein wenig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, ist es am Vormittag zwar noch bewölkt und örtlich regnerisch. Im Laufe des Tages lockere es aber auf. Die Höchsttemperaturen steigen auf sieben bis zehn Grad. In der Nacht auf Freitag sei es ebenfalls trocken. Aufgrund von verbreitetem Frost sei allerdings erneut Glätte möglich.