Mainz/Essen

Wetterlage entspannt sich: Nur noch vereinzelt Starkregen

Nach heftigem Starkregen in den vergangenen Tagen entspannt sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es bleibt aber wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Am Freitag müsse weiter mit örtlichen Gewittern mit Starkregen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel und stürmischen Böen gerechnet werden. Für den Südosten schloss die Meteorologin heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht aus. Dann seien auch lokale Überschwemmungen wieder möglich. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 25 Grad.