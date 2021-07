Essen

Wetterdienst warnt vor örtlichen Gewittern mit Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor örtlichen Gewittern mit vereinzelt unwetterartigem Starkregen. Betroffen sei besonders der Süden der Region, teilten die Experten am Mittag in Essen mit. Allerdings würden nicht mehr die verbreiteten unwetterartigen Regenmengen erwartet.