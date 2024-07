Meteorologen erwarten für Freitag in Rheinland-Pfalz und im Saarland Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke. Sie haben Tipps, um den heißen Tag gut zu überstehen.

Ein Mann sitzt am Rheinufer mit Blick auf den Mainzer Dom und schützt sich mit einem Hut gegen die starke Sonne. (zu dpa: «Wetterdienst warnt: Hitze in Rheinland-Pfalz und im Saarland»)

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Vorsicht vor Hitze: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am morgigen Freitag vor hohen Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Bundesländer sind demnach bis auf wenige Ausnahmen flächendeckend von «starker Wärmebelastung» betroffen.

Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad. Sie warnen: «Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen.» Deshalb wird empfohlen, ausreichend zu trinken, direkte Sonne und körperliche Anstrengungen zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten.

Der Wetterdienst gibt die Warnung vor starker Wärmebelastung heraus, wenn die gefühlte Temperatur bereits am frühen Nachmittag einen Schwellenwert von etwa 32 Grad überschreitet. Überschreitet die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad, wird vor einer «extremen Wärmebelastung» gewarnt.

