Offenbach

Wetterdienst streut seine Unwetterwarnungen in viele Kanäle

Hitze, Sturm, Gewitter mit Starkregen – der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt regelmäßig Unwetterwarnungen heraus. Doch wer kann sie erhalten? Eigentlich jeder, so der Meteorologe Tobias Reinartz. „Wir haben verschiedenste Kanäle, an die die Warnungen und Vorabinformationen gestreut werden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. So werden die Warnungen an verschiedene Ministerien, Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Landeszentralen des Technischen Hilfswerks (THW), Wasserverbände und Hochwasserzentralen weitergeleitet.