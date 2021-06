Saarbrücken

Wetterdienst sagt für kommende Woche Hitzewelle voraus

Offenbach (dpa/lrs). Nach einer kurzen Pause am Wochenende startet der Sommer am Montag wieder richtig durch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad. Selbst nachts sinken die Werte den Angaben zufolge örtlich nur auf 18 Grad. „Etwas drastischer formuliert könnte man sagen, dass sich der Sommer zu seiner ersten Hitzewelle aufschwingt“, sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach.