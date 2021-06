Offenbach

Wetterdienst erwartet in den kommenden Tagen ein nasses Grau

Auch in den kommenden Tagen müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Schauern und Gewittern rechnen. Am Mittwoch bleibe der Himmel den gesamten Tag wolkenverhangen, gebietsweise komme es zu Schauern oder Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad.