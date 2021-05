Saarbrücken

Wetterbilanz: Saarland erlebt kältesten Frühling seit 2013

Das Saarland hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dieses Jahr den kältesten Frühling seit 2013 erlebt. Damit ende die seit 2013 andauernde Serie zu warmer Frühjahre in Deutschland, teilte der DWD am Montag in Offenbach mit. Grund dafür seien die kühlen Nordwinde im April und der Zustrom frischer Meeresluft im Mai gewesen. Ersten Berechnungen des DWD zufolge lag die Durchschnittstemperatur im Land mit 7,9 Grad unter dem vieljährigen Mittelwert von 8,4 Grad.