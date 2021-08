Mainz

Wetterbilanz: Flutkatastrophe überschattet Sommer

Im Sommer hat es in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich viel geregnet. Im Juni, Juli und August wurde eine Niederschlagsmenge von 290 Liter pro Quadratmeter gemessen. Sie liegt damit deutlich über dem vieljährigen Mittelwert von 219 Liter pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach in einer vorläufigen Bilanz mitteilte.