Offenbach

Wetter zum Wochenstart deutlich kühler: Gewittergefahr

Mit Beginn der neuen Woche wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland deutlich unfreundlicher. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, kann es zunächst ab Sonntagnachmittag bis in die Nacht zum Montag zu einzelnen unwetterartigen Gewittern kommen, lokal mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen.