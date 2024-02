Wettervorhersage

Mainz/Saarbrücken

Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland trüb und mild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich weiterhin auf ein graues, aber auch mildes Wetter mit Temperaturen von bis zu 14 Grad einstellen. Am Dienstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitgehend niederschlagsfrei und stark bewölkt bleiben. Es gebe nur kurze Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen am Dienstag laut DWD 9 bis 12 Grad.