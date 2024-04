Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt winterlich

Anzeige

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt weiterhin kalt und winterlich. Am Dienstag ist es bei Höchstwerten zwischen 6 und 12 Grad überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch ist dann vor allem im Bergland Glätte möglich, oberhalb von 400 bis 500 Metern fällt Schnee.

Der Mittwoch startet wechselnd und teils stark bewölkt, im Tagesverlauf ist mit Schauern und Graupelgewittern zu rechnen, in Hochlagen ist auch Schnee möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad, in Hochlagen um die 4 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es erneut Frost in Bodennähe geben. Am Donnerstag bleibt es winterlich: Mit Schauern, teilweise mit Graupel gemischt, und im Bergland erneut mit Schnee.

DWD-Vorhersage