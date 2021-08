Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt wechselhaft

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen weiterhin wechselhaft. Wegen eines Tiefs sei mit kühlerer Luft, Wolken und Schauern zu rechnen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Dienstag bleibt meist bewölkt und windig, bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad.

Am Mittwoch soll es nach DWD-Angaben weiter bewölkt bleiben, vereinzelt werden Schauer erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 23 Grad, mit höheren Werten in der Pfalz. Am Donnerstag sollen die Höchstwerte bei 20 bis 24 Grad liegen.

Der Freitag soll etwas heiterer werden. Bei Temperaturen bis zu 25 Grad könne es vereinzelt regnen, am Nachmittag sei aber auch mit Sonnenschein zu rechnen, sagte die Meteorologin.

