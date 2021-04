Mainz/Saarbrücken

Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt wechselhaft

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Bei wechselnder Bewölkung kann es von Donnerstagmittag an vereinzelt regnen, schneien oder graupeln, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und zehn Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf bis zu minus vier Grad ab.