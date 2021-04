Mainz/Saarbrücken

Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt ungemütlich

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auch in den kommenden Tagen auf winterlich-ungemütliches Wetter einstellen. Bei wechselnder Bewölkung soll es am Dienstag verbreitet regnen, schneien oder graupeln, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Oberhalb von 400 Metern können bis zu 3 Zentimeter Neuschnee fallen. Auch Gewitter seien möglich. Die Temperaturen liegen zwischen einem und sieben Grad.