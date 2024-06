Mainz

Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Wolken

Am Montag wird ist es im Nordwesten von Rheinland-Pfalz stark bewölkt, während es im Rest der Region sowie im Saarland zunächst heiter bleibt. Verbreitet bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) regenfrei. Im Tagesverlauf zieht von Nordwesten her zunehmende Bewölkung auf und es kann örtlich zu Regen kommen, der nachmittags in Schauer übergeht. In der Pfalz bleibt es bis zum Abend niederschlagsfrei, bevor auch dort Schauer auftreten können.