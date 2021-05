Offenbach

Wetter bleibt wechselhaft und regnerisch

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich am Wochenende von seiner wechselhaften und regnerischen Seite. Wie schon am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach auch am Sonntag bei starker Bewölkung verbreitet Schauer und teils auch kurze Gewitter. Die Temperaturen steigen auf höchstens 17 Grad, nachts sinken sie auf 5 Grad, im Bergland sogar auf 4 Grad Celsius. Für den Beginn der kommenden Woche ist erst einmal kein Wetterwechsel in Sicht.