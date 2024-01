Wettervorhersage

Offenbach

Wetter bleibt nass und teils stürmisch

Mit Regen und viel Wind geht es in Rheinland-Pfalz und im Saarland in die zweite Wochenhälfte. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte, ziehen am Vormittag bei starker Bewölkung von Nordwesten zunehmend Regenschauer auf, die ab mittags Richtung Südosten weiterziehen. Die Höchsttemperaturen erreichen 11 bis 14 Grad und in höheren Lagen um 8 Grad. Dazu weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen, in exponierten Lagen sowie im Bergland sind in der ersten Tageshälfte Sturmböen möglich. Nachmittags soll der Wind nachlassen.